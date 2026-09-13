Кирил Петков лично звъни по телефона. Как убеждава за отлюспване
Чух, че се използват семействата им, търсят се факти, с които да се уязвят, казва депутатъ от ИТН Ива Митева
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Чух, че се използват семействата им, търсят се факти, с които да се уязвят, казва депутатъ от ИТН Ива Митева
София. ДПС стои зад напускащите депутати от ГЕРБ, твърди лидерът й Бойко Борисов. Пред Нова телевизия той коментира, че промените в ръководните органи...
София. Следващият депутат, който ще напусне парламентарната група на ГЕРБ, ще бъде Цветан Цветанов. Това прогнозира бившият земеделски министър и осно...