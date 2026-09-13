Отложиха изборите за президент на Барса
Причината е усложнената ситуация с коронавируса в Каталуня
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Причината е усложнената ситуация с коронавируса в Каталуня
Новите дани още се уточняват
От УЕФА следят обстановката с коронавируса и мислят за нови дати
Лондон. Хиляди пътници са блокирани, а стотици полети във Великобритания бяха отменении или отложени, след като системите на въздушния контрол се срин...