Надежда Нейнски с различен коментар. Кого наказаха избирателите?
Коалицията между ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ в 49-ото Народно събрание е останала неразбрана от хората
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Коалицията между ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ в 49-ото Народно събрание е останала неразбрана от хората
Министерство на туризма се бави с пренасочването на рекламата
Това коментира доц. Ангел Кунчев
Подкрепата за основните формации е останала по-ниска от преди
Поне 5 милиона руснаци имат забрана да почиват в България, заяви в Бургас депутатът от БСП-Лява коалиция Петър Кънев. Забраната касаела всички работещ...