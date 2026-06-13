Отлагат откритите съдебни заседания
Ще се разглеждат делата, които са на закрити заседания по принцип, и по наказателните, мерките за неотклонение, процедурите по несъстоятелност
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Ще се разглеждат делата, които са на закрити заседания по принцип, и по наказателните, мерките за неотклонение, процедурите по несъстоятелност