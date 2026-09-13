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Отбой за блокадата

Отбой за блокадата

Границата с Гърция няма да бъде затворена, уверяват тираджии Пълната блокада на границата с Гърция навръх Великден се отменя. Това обявиха пред "Стан...

24 април | 7:30
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