Всички първолаци и осмокласници взимат по 300 лева
Това важи за всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище
Следете всички новини, анализи и коментари за Осмокласници. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Това важи за всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище
За новата учебна година правителството отпуска 35, 6 млн.лева
Подкрепата е за следващата 2020-2021 учебна година
Осмокласниците ни с най-ниски резултати по четене, математика и химия от 2012 година насам
За тържеството бяха дошли бивши възпитаници на училището и родители на осмокласниците
Около 3300 български осмокласници от 150 училища в цялата страна участват в Международното изследване на гражданското образование - ICCS 2016 (Interna...