Голяма радост за частните пенсионни фондове
Общо осигурените в четирите вида пенсионни фондове са близо 5 милиона души
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Общо осигурените в четирите вида пенсионни фондове са близо 5 милиона души
Не всички са маскари, има хора, които могат да защитават обществения интерес, каза министърът на икономиката
Доходността на универсалните пенсионни фондове се възстановява през 2019 г. след отчетения спад за 2018 г.
София. Изплащането на пенсиите е голям проблем за осигурителната система, се посочва в анализ на Националния осигурителен институт (НОИ) за държавното...