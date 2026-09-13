Хирург съветва да си миете зъбите, стоейки на един крак. Ето защо
Ортопедът използва ежедневен навик, за да поддържа баланса и малките мускули на стъпалата и глезените
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Ортопедът използва ежедневен навик, за да поддържа баланса и малките мускули на стъпалата и глезените
Във Фейсбук страницата си Балтов благодари на всички, които са го подкрепили
Предстои прокуратурата да поиска отстраняването на д-р Георги Кръстев от длъжност
Има страх в лекарите, но това е съвсем нормално. И мен ме е страх, сподели Диян Енчев
Демонстрацията на д-р Рьотингер е била наблюдавана „на живо“ чрез видеовръзка от около 20 ортопеди от цялата страна
Лекарите в страната честват професионалния си празник