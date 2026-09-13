Голямо спортно събитие за децата в областен град
Развива както физическите способности, така и умствените им качества
Следете всички новини, анализи и коментари за Ориентиране. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Развива както физическите способности, така и умствените им качества
Първенствата започват на 3 февруари на Юндола
5 държави интегрират ориентирането в образованието и в социалната реализация
Страхотен успех постигна звездата ни в ски ориентирането. Станимир Беломъжев спечели спринта - първи старт от програмата на първото световно студентск...
Град Банско е домакин на най-големия форум по ориентиране за юноши, младежи, девойки, мъже и жени в Югоизточна Европа. В шампионата ще вземат участие...
Спортният шеф гледа със Сергей Бубка и сър Себастиан Коу лека атлетика в Стара Загора Министърът на младежта и спорта Красен Кралев посети 39-ите тр...
София. Най-добрият български състезател по ориентиране Кирил Николов-Дизела записа през уикенда поредния си нестандартен рекорд, съобщава Bgathletic.c...