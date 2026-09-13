Режат тръби на село, което не плаща за вода
Водопроводът, който минава през гърменското село Ореше, е направен на решето от незаконни байпаси. Местните хора са се включили неправомерно и харчат...
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Водопроводът, който минава през гърменското село Ореше, е направен на решето от незаконни байпаси. Местните хора са се включили неправомерно и харчат...
Богаташът иска да строи кравеферма за 3000 животни, плаща кеш за най-добротоАко го излъжа, фирмата ми става негова, твърди посредникът Веселин Камбуро...
Благоевград. Жители на гърменското село Ореше скочиха срещу опитите на ВиК да им бъдат монтирани водомери и най-сетне да почнат да плащат за изразходв...