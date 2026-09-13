Проговори шофьорът, прегазил Ани и Явор. На свобода е
Ето обяснението на адвокат Марковски
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Ето обяснението на адвокат Марковски
Върховният съд взе най-важното за него решение
Ще се борим до край, категорин е Фернан Сориано, изпълнителен директор на шампионите
проф. Георг Краев, фолклорист Политиката - щом е поли, значи може да ползва всичко онова, което оправдава целта. Чалгата и мръсният език са средства....
След 8 години дела и спрени десетки милиони европейски средства за България скандалът "Батко и братко" приключи с оправдаването на бившия шеф на пътни...
Синовете на скандалния кмет Ценко Чоков бяха опрадвани от Районния съд в Бяла Слатина по обвинението за побоя в дискотека "Екстази". Мартин и Спас Чок...
Моделката Джиджи Хадид беше принудена да се защити от обвинения, че се сдобива с ново гадже на всеки две седмици. 20-годишната красавица беше порицана...
Луис ван Гаал си го изкара на съдията за злощастното 3:3 на "Манчестър Юнайтед" в Нюкасъл. В двубоя, който се превърна в шоу на Уейн Руни (2 гола), Че...
За трети път Софийския апелативен съд (САС) оправда бившия шеф на НАП Мария Мургина. Тя беше подсъдима за това, че е принудила бившата шефка на НАП-С...
Турски съд оправда президента на Фенербахче Азиз Йълдъръм, който бе арестуван преди 4 години за уредени мачове, а УЕФА извади клуба от евротурнирите з...
Съдът във Франция оправда бившия ръководител на Международния валутен фонд (МВФ) Доминик Строс-Кан по обвиненията за сводничество. Преди заседанието...
След 30 години в затвора, американец бе оправдан и пуснат на свобода от щатския затвор в Алабама, разказва CNN. Той лежал зад решетките години наред...
София. Не само присъда – „невинен", но и тя да бъде оправдателна по всички обвинения. Това се надява да чуе Филип Златанов по делото срещу него за пре...