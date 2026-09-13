Всичко за Опасни Сгради

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Преброиха 469 опасни сгради

Преброиха 469 опасни сгради

Пловдив. 469 са опасните сгради в Пловдив. Това обяви кметът на район "Централен" Георги Титюков, където се намират повечето стари къщи. 22 от опасни...

03 октомври | 18:22
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Бутат 160 опасни сгради

Бутат 160 опасни сгради

София. Почти 160 опасни сгради собственост на Министерството на отбраната ще бъдат съборени в следващите четири години. Военното ведомство в момента т...

11 септември | 12:18
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