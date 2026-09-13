Преброиха 469 опасни сгради
Пловдив. 469 са опасните сгради в Пловдив. Това обяви кметът на район "Централен" Георги Титюков, където се намират повечето стари къщи. 22 от опасни...
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Пловдив. 469 са опасните сгради в Пловдив. Това обяви кметът на район "Централен" Георги Титюков, където се намират повечето стари къщи. 22 от опасни...
11 опасни сгради ще бъдат разрушени Варна. Заради високи подпочвени води ще се наложи евакуацията на поне 85 къщи или около 250 души, констатира съвм...
София. Почти 160 опасни сгради собственост на Министерството на отбраната ще бъдат съборени в следващите четири години. Военното ведомство в момента т...
Истанбул. След скорошните разкрития за некачествено строителство и опасни за живеене сгради в луксозния район около булевард „Багдад" (в азиатската ча...