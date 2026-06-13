Стотици на опашка пред тракийските царе
Стотици българи и французи се наредиха преди броени часове на опашка в Лувъра, за да се насладят на уникалната експозиция "Епопея на тракийските царе"...
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Стотици българи и французи се наредиха преди броени часове на опашка в Лувъра, за да се насладят на уникалната експозиция "Епопея на тракийските царе"...