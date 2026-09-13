Василева: Очакваме МС да одобри ОП "Околна среда"
Очакваме одобрение на ОП "Околна среда" 2014-2020 г. на МС утре, след което ще изпратим програмата за одобрение от ЕК. Това заяви министърът на околна...
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Очакваме одобрение на ОП "Околна среда" 2014-2020 г. на МС утре, след което ще изпратим програмата за одобрение от ЕК. Това заяви министърът на околна...
Изплатени са 480 млн. лв. на 64 общини по оперативна програма "Околна среда", обяви министърът на околната среда и водите Ивелина Василева по време на...
София. Правителството одобри проекта на Оперативна програма „Околна среда" 2014-2020 г. Документът определя приоритетите за финансиране в областта на...
София. "ОП „Околна среда" е с много сериозни проблеми и плащания от февруари месец тази година, което генерира много напрежение между бенефициентите",...
Лимит от 166,8 млн. лв. отпусна финансовото министерство на МОСВ за разплащане по екопроекти на общините, финансирани по ОП "Околна среда 2007-2013" (...
Трябва да се търси отговорност от тези, които управляват ОП "Околна среда", каза още той