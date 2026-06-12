Разкриха самоличността на предполагаемия нападател в Копенхаген
Полицията в Копенхаген разкри самоличността на предполагаемия извършител на двете атаки, който бе застрелян вчера рано сутринта в датската столица. В...
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Полицията в Копенхаген разкри самоличността на предполагаемия извършител на двете атаки, който бе застрелян вчера рано сутринта в датската столица. В...