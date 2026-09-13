България ще е домакин на международна олимпиада
Българските ученици са спечелили 58 медала по природни науки само година
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Българските ученици са спечелили 58 медала по природни науки само година
17-годишният Виктор Лилов е № 1 на олимпиадите по химия и биология
КАС намали санкцията от 4 на 2 години
Учениците ще наблюдават химичните и физични процеси през интернет сайтове.
Провеждат се на 27, 28, 29 и 30 юни
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