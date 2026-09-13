Фенове спят в тоалетна, за да гледат "Ман Юнайтед"

Фенове преспаха в тоалетна, за да са сигурни, че ще могат да влязат на трибуните на "Олд Трафорд" и да гледат наживо "Манчестър Юнайтед" - "Арсенал"....