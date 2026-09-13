Ман Юнайтед и Челси не се биха (ВИДЕО)
Дербито на "Олд Трафорд" завърши 1:1
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Дербито на "Олд Трафорд" завърши 1:1
Фенове преспаха в тоалетна, за да са сигурни, че ще могат да влязат на трибуните на "Олд Трафорд" и да гледат наживо "Манчестър Юнайтед" - "Арсенал"....
"Червените дяволи" олекнаха с 3 млн. паунда заради гафа Много шум за нищо. С това може да бъде обяснена драмата на "Олд Трафорд", която стана причина...
Затварят трибуната "Сър Алекс" на ст. "Олд Трафорд" заради липса на зрителски интерес, съобщи "Дейли Мирър". До този куриоз се стигна, след като "Манч...
"Манчестър Юнайтед" отново не впечатли със страхотна игра, но показа невероятен характер и успя да победи ЦСКА (Москва) на "Олд Трафорд" с 1:0 в много...
Давид де Хеа и Радамел Фалкао по всяка вероятност изиграха последния мач с екипа на "Манчестър Юнайтед" пред публиката на "Олд Трафорд", информира Dai...
Манчестър. Прекръстиха улица в Манчестър в близост до "Олд Трафорд" на бившия мениджър на "червените дяволи" сър Алекс Фъргюсън. "Waters Reach" вече с...
Велико Търново. DJ Емо от старата столица ще подгрява публиката на Манчестър Юнайтед, след като получи покана за гостуване на Олд Трафорд. Боляринът,...