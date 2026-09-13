Градушка попиля колите в цял град
Тя е с размер на бейзболна топка в някои райони
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Тя е с размер на бейзболна топка в някои райони
Сред загиналите има четиримесечно бебе, ранените са десетки
Българинът се завърна в игра през второто полувреме на мача
Лос Анджелис се справи с Оклахома
Бивш полицай от Оклахома бе признат за виновен по обвинения в изнасилване на четири жени и сексуален тормоз на няколко други, докато е изпълнявал служ...
В американския щат Оклахома е обявено извънредно положение заради разразилите се в района мощни бури, съобщиха местни медии, цитирани от ТАСС. Въвежд...
Мощно торнадо премина през американския щат Оклахома вчера, съобщава ТАСС. То е донесло със себе си силни бури в следствие на които е било прекъснато...
Широко разпространеното изхвърляне на отпадъчни води от производството на петрол и газ са предизвикали рязко покачване на земетресения в щата Оклахома...
Оклахома. Дете на 5 годинки, което е преживяло опустошителното торнадо над американския щат Оклахома миналия месец, е станало жертва на кучето на сем...
Оклахома. Нова серия торнадота премина през Оклахома, като засега жертвите са най-малко 9, включително майка и дете. Броят на загиналите вследствие н...
Оклахома. 91 станаха жертвите на опустошителното торнадо, което премина през предградията на американския град Оклахома, съобщават световните медии....
Оклахома. Силно торнадо, широко близо 3 километра, премина през предградията на Оклахома Сити. Броят на загиналите е най-малко 91 души, сред които и 2...