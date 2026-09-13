Всичко за Оклахома

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Ново торнадо удари Оклахома

Ново торнадо удари Оклахома

Оклахома. Нова серия торнадота премина през Оклахома, като засега жертвите са най-малко 9, включително майка и дете. Броят на загиналите вследствие н...

01 юни | 8:52
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ВИДЕО: Торнадото в Оклахома

ВИДЕО: Торнадото в Оклахома

Оклахома. Силно торнадо, широко близо 3 километра, премина през предградията на Оклахома Сити. Броят на загиналите е най-малко 91 души, сред които и 2...

21 май | 7:53
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