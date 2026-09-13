Огюст Роден без пари в София
370 хиляди евро струва уникалната изложба от 80 скулптури и 20 рисунки на Огюст Роден, подредена от утре в националната галерия. 200 хиляди от тях са...
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370 хиляди евро струва уникалната изложба от 80 скулптури и 20 рисунки на Огюст Роден, подредена от утре в националната галерия. 200 хиляди от тях са...
По някои от отливките личат пръстите на гения
Стара Загора. Уникална изложба на големия френски художник Огюст Роден ще гостува за първи път в България. Това потвърди посланикът на Франция в Софи...