Огнен ад унищожава Австралия
Опустошени са над 6000 квадратни километра земя, има 23 жертви, а половин милиард животни са умрели в пожарите, сред които са домашни любимци, добитък...
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Опустошени са над 6000 квадратни километра земя, има 23 жертви, а половин милиард животни са умрели в пожарите, сред които са домашни любимци, добитък...