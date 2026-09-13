Знаков бизнесмен със стряскащо изказване за офшорките у нас
Петър Манджуков разкри много неща пред Лора Крумова
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Петър Манджуков разкри много неща пред Лора Крумова
Институциите у нас няма начин да не са знаели, категоричен е финансистът
Пари от куфарче не могат да се наливат в сметките, обясни Левон Хампарцумян
Шакира е свързана с три компании, Хулио Иглесиас е свързан със структура от повече от 10 офшорни компании
Президентът на Украйна също е в разследването
Регулаторът няма капацитет и ще поиска помощ от финансовото разузнаване Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще започне проверка на собст...
Русия е една от страните, най-силно свързани със създаването на офшорни компании, пише в. "Ведомости". Според изданието над 6000 жители на страната п...
Съпругата на исландския президент Олавур Рагнар Гримсон имала директна връзка с офшорни зони и била съсобственичка на компания, регистрирана на Британ...
Изтеклите документи на юридическата фирма "Мосак Фонсека", свързали редица големи световни имена с офшорни сметки и компании, засегнаха и държавния гл...
След "Панама гейт" Страните от ЕС ще обменят данни за компаниите, регистрирани в данъчен рай Действителните собственици на фирми в офшорни зони ще б...
Финансовите министри на страните членки на ЕС одобриха серия от мерки за борба с укриването на данъци, съобщи АФП. Стъпките са във връзка със скандала...
Британската европарламентаристка Нина Гил – ексклузивно в „Брюксел 1" в събота, 17,30 по Bulgaria ON AIR Какви мерки предприема ЕС срещу офшорните см...
Скандалът с панамските офшорки може да е предизвикан от две обидени служителки на адвокатската кантора "Мосак Фонсека". Това заяви американският финан...
Документите, излизащи като част от финансовото разследване "Панамагейт", ще осветлят приватизацията по време на прехода. Това прогнозира бившият финан...
Панама става примерна държава, испански министър падна Петте най-големи икономики в ЕС сключиха споразумение за споделяне на данъчна информация, коет...
Получили 10 пъти повече федерални заеми и спасителни пакети от държавата Американски корпорации като Apple, Microsoft, General Electric и др. укрили...
Минималната работна заплата да стане поне 600 лв. към 2020 г., препоръчва проф. Боян Дуранкев Бюджетният дефицит би трябвало да намалее и под 0% от Б...
Огромното изтичане на документи от панамската юридическа фирма Mossack Fonseca разкри как данъчните убежища обикновено укриват богатство и съсредоточи...
Бившият вицепремиер и финансов министър Симеон Дянков заяви в ефира на Bulgaria ON AIR, че "Панамагейт" ще излязат и имената на още политици. Дянков...
Компания "Подеста Груп" оказвала лобистки услуги на "Сбербанк" "Документите на Панама" разкриха връзка между хора от екипа на Хилари Клинтън и Кремъл...