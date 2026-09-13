Инфекцията атакува през очите
"Най-мрачните места в ада са запазени за онези, които остават безразлични във време на духовна криза". Това е част от речта на Джон Ф. Кенеди, изнесен...
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"Най-мрачните места в ада са запазени за онези, които остават безразлични във време на духовна криза". Това е част от речта на Джон Ф. Кенеди, изнесен...
София. Клиниката по Очни болести на УМБАЛ „Александровска" организира безплатни прегледи за глаукома и катаракта (вътрешно перде), за периода 20 юни -...
Проф. Джордж Краниас, САЩ,