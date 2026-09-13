БСП с мораториум върху продажби на общински болници
Проекторешението вече е публикувано на интернет страницата на Народното събрание
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Проекторешението вече е публикувано на интернет страницата на Народното събрание
229 от тях са в интензивните отделения
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