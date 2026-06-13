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Видин иска общинска полиция

Видин иска общинска полиция

Създаваме общинско звено за охрана, съобщи кметът на Видин Огнян Ценков пред жители на село Новоселци, които му се оплакаха от нагли крадци. Предвиде...

06 март | 12:39
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