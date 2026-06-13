Общинска полиция с акция по пазарите в София
Следят за носенето на маски
Следете всички новини, анализи и коментари за Общинска Полиция. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Следят за носенето на маски
Създаваме общинско звено за охрана, съобщи кметът на Видин Огнян Ценков пред жители на село Новоселци, които му се оплакаха от нагли крадци. Предвиде...
Броят на полицаите в столицата ще бъде увеличен чувствително. Това съобщи кметът на София Йорданка Фандъкова, цитирана от БГНЕС. Темата за сигурностт...
Служителите на Общинска полиция във Варна вече могат да издават и фиш за неправилно паркиране на автомобили по тротоари и пътни артерии. Това гласи з...