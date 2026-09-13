НОВОТО ВРЕМЕ иска за Смолян човек с огромен морал
Изпълнихме своите обещания, заяви Кирил Хаджихристев, кандидат за кмет на НОВОТО ВРЕМЕ
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Изпълнихме своите обещания, заяви Кирил Хаджихристев, кандидат за кмет на НОВОТО ВРЕМЕ
Единственият бездомник в Смолян получи фургон. Росен, който от години живее под моста близо до болницата в града, вече няма да спи върху палети, съобщ...
Без ток са все още почти всички села в община Смолян. От ЕВН не се ангажират кога ще бъде пуснат тока. Общината им помага с дървосекачи, които да прем...
Смолян. Нов кредит от 11 млн. лв. ще трябва да тегли Община Смолян, за да вдигне запора върху служебния джип на кмета Николай Мелемов и още девет коли...
Курортът Пампорово е предпочитан от туристите, които идват в Смолянско Смолян. Община Смолян е на трето място в България по нощувки на туристи за мес...
Смолян. Община Смолян е заплашена от запор на сметките й, след като съдебни изпълнители са изпратили покани за доброволно изпълнение по две дела. Това...
Смолян. „Община Смолян изнемогва и няма възможност в бъдеще да поддържа финансово ансамбъл „Родопа" ". Това заяви кметът на родопския град Николай Мел...