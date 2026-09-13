Две мостови съоръжения изгражда община Момчилград
Те ще улеснят придвижването в района на селата Конче и Нановица
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Те ще улеснят придвижването в района на селата Конче и Нановица
На призива на младежите от ДПС да се почисти любимото място на момчилградчани се отзоваха около 50 жители на града, сред които и много ученици
Междуведомствената комисия по бедствия и аварии удовлетвори искането на община Момчилград за финансиране ремонта на напукан блок
Легендарната българска рокгрупа "Диана Експрес" ще изнесе концерт на тракийското светилище край момчилградското село Татул. Рокдинозаврите ще са гвоз...
Община Момчилград се нареди сред отличниците в страната по сключени договори. „12 от 14 сгради отговарят на условията за саниране.Вече сме на етап изб...
Кърджали. Община Момчилград подкрепя тютюнопроизводителите в справедливите им искания срещу забавянето на изкупната кампания и ниските цени на тютюна....
Момчилград. Навръх Игнажден деца от ОДК бяха първите гости в община Момчилград. Те поздравиха градоначалника Акиф Акиф с предстоящите коледни и...