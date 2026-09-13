Една рокля донесе 21,8 млн. долара. Тайната е в историята!
Анализ на 77 визии и 214 публикации разкрива защо Зендая печели много повече внимание, когато модата продължава света на филма
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Анализ на 77 визии и 214 публикации разкрива защо Зендая печели много повече внимание, когато модата продължава света на филма
Либидото, макар и най-мощната човешка енергия, според Фройд, би могло да бъде утрепано по много бърз начин. Долуизброените дрехи и стил неминуемо ще о...
Карл Лагерфелд критикува германския канцлер за еднообразния й гардероб