ОЕК-Враца с извънредно заседание заради АЧС
Присъстващите бяха информирани за изменението и допълнението на Закона за ветеринарномедицинската дейност
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Присъстващите бяха информирани за изменението и допълнението на Закона за ветеринарномедицинската дейност
Това съобщи директорът на ОДБХ-Враца д-р Милчо Костурков на заседанието на областната епизоотична комисия