Ана-Мария: Фолклорът ни е мъдрост и опит
Песента "Я, кажи ми, облаче ле бяло" ще звучи в новозеландски филм
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Песента "Я, кажи ми, облаче ле бяло" ще звучи в новозеландски филм
Шоуто, което създава звезди - X Factor, написа още една страница от своята музикална история по време на Нощта на българските песни. Кандидатът за сл...
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