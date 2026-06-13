Българинът на Джирото: Вятърът изцеди силите ми
Николай Михайлов води колоната 200 км в най-дългия етап Първият български участник в Обиколката на Италия - Николай Михайлов води колоната в продълже...
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Николай Михайлов води колоната 200 км в най-дългия етап Първият български участник в Обиколката на Италия - Николай Михайлов води колоната в продълже...
Николай Михайлов ще кара с националния флаг на гърдите си на Обиколката на Италия. Той постигна исторически успех за родното колоездене предвид факта,...
Историческа новина дойде от турския град Селджук. Страната ни най-сетне ще има свой представител в едно от най-престижните състезания в този спорт - O...