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Тероризмът като театър

Тероризмът като театър

Робърт Каплан,агенция "Стратфор" Обезглавяването на американския журналист Джеймс Фоули от "Ислямска държава" бе повече от ужасяващ и трагичен акт: п...

04 септември | 19:30
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