Защо много статуи от Древен Рим са без глави? Ще се учудите!
Има причина, поради която древноримските статуи изглеждат по този начин
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Има причина, поради която древноримските статуи изглеждат по този начин
Тимотей не се подчинил на заповедта на владетеля и без страх продължавал да върши това, което му подобавало като на християнски епископ
Ефектът бил като при гилотина, но Лили Дилейн вече е здрава
Джихадисти от „Ислямска държава" (ИД) са обезглавили човека, който се грижел за древния град Палмира, намиращ се в Сирия. Халед Асаад, посветен на мяс...
Британски снайперист от специалните части спаси от обезглавяване баща и детето му. Драмата се разиграла в район в пустинята на Сирия, информира Daily...
"Ислямска държава" започна да обезглавява и жени. Джихадистите екзекутираха 2 жени в провинциите Деир аз Зур и Ал Маядин, съобщи Франс прес. Според Си...
Поредното зверство публикуваха привърженици на Ислямска държава. Две снимки показват обезглавяването на местен жител, обвинен в магьосничество. Не е я...
"Ислямска държава" обезглави 21 египетски християни. Терористичната групировка разпространи видеозапис в интернет, в който се вижда как джихадистите в...
Филипиниски ислямисти от свързаната с "Ал Кайда" групировка "Абу Саяф" заплашиха да обезглавят един от двамата германски заложници, пленени през април...
Въпрос на чест е Франция да не отстъпва пред тероризма, каза френският президент
Багдад. Екстремистката групировка "Ислямска държава" публикува видео с обезглавяването на британския гражданин Дейвид Хейнс. Хейнс бе отвлечен миналат...
Лондон. Възрастна жена бе открита обезглавена в градина в Северен Лондон, след като очевидец подаде сигнал в полицията за „разбеснял се мъж с мачете",...
Робърт Каплан,агенция "Стратфор" Обезглавяването на американския журналист Джеймс Фоули от "Ислямска държава" бе повече от ужасяващ и трагичен акт: п...
За по-малко от денонощие при кървав бунт в затвора "Каскавела" в южната част на Бразилия бяха убити четирима заложници, сред които и членове на охрана...