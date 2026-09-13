Жените от Библията: Раав – блудницата от Ерихон, чието добро сърце я спаси
Докато Израил стои на прага на Обетованата земя, двама съгледвачи са изпратени от Исус Навин в укрепения град Ерихон. Те намират убежище в дома на Раа...
Следете всички новини, анализи и коментари за Обетована Земя. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Докато Израил стои на прага на Обетованата земя, двама съгледвачи са изпратени от Исус Навин в укрепения град Ерихон. Те намират убежище в дома на Раа...
Каква е тяхната обетована земя
Европа няма как да бъде обетованата земя за целия свят. Това заяви съпредседателят на Патриотичния фронт Красимир Каракачанов на брифинг след консулта...