ВИДЕО: Дете рецитира "Обесването на Васил Левски"
Недостигът на ценности като патриотизъм, чест и доблест провокирали педагогическият съветник от Хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий" в Добри...
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Недостигът на ценности като патриотизъм, чест и доблест провокирали педагогическият съветник от Хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий" в Добри...