Варненци протестираха като клошари пред Гранд мол
„Не ме убивай, отивам за кисело мляко в „Карфур", „Не бъди звяр" „Je suis Нягол „, „ Нягол това съм АЗ, ТИ...НИЕ". Това са само част от плакатите, кои...
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„Не ме убивай, отивам за кисело мляко в „Карфур", „Не бъди звяр" „Je suis Нягол „, „ Нягол това съм АЗ, ТИ...НИЕ". Това са само част от плакатите, кои...
Студентът бияч Красимир иска да го пуснат от ареста, имал насрочена сватба Никой не подозираше, че от едно обикновено съобщение за починал клошар в Г...