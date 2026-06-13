Благословия от патриарх Неофит за децата в Италианския лицей
Бъркайте, само така можете да се учите, каза на децата посланик Джузепина Дзара
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Бъркайте, само така можете да се учите, каза на децата посланик Джузепина Дзара
Няколко поколения възпитаници на Италианския лицей в Горна баня се събраха на сцената за празника на любимото си училище
Преживявайки това голямо изпитание, трябва да осъзнаем какво имаме в нашия живот и да го ценим повече, каза директорът на НУКК
Цвета Караянчева удостои с почетния плакет на НС директора на НУКК Величка Велянова