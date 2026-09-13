В Новосибирск мечката е по-страшна от вируса
Това твърди волейболният ни треньор Пламен Константинов
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Това твърди волейболният ни треньор Пламен Константинов
Поставен е в двора на областния комитет на Комунистическата партия
В руския град Новосибирск беше арестуван сериен убиец, обвиняван в убийствата на 17 момичета, извършени преди 10 г., съобщи ТАСС. Задържаният е на 51...
30-годишната депутатка от "Единна Русия" Оксана Бобровская загина късно снощи, след като избухна бомба в нейния лек автомобил "Тойота". Инцидентът е с...