Кмет подари екипировка на доброволци
Доброволците от първия формиран отряд в курорта Банско получиха от кмета Георги Икономов специално защитно облекло - дрехи, обувки и каски. Те ще полз...
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Доброволците от първия формиран отряд в курорта Банско получиха от кмета Георги Икономов специално защитно облекло - дрехи, обувки и каски. Те ще полз...