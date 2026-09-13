30 нови автобуса тръгват по линиите 72 и 84 в София
До края на годината се очаква автопаркът на градския транспорт да се попълни с още 82 рейса
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До края на годината се очаква автопаркът на градския транспорт да се попълни с още 82 рейса
Трите нови 12-метрови автобуси за градския транспорт са с екологично гориво
Столичният градски транспорт ще бъде обновен с 110 нови автобуса. Те ще бъдат доставени през септември, съобщиха от Столична община на нарочна прескон...
Жителите на Стара Загора ще могат да пътуват комфортно и удобно на нови автобуси след месец октомври. Това стана ясно при подписването на договора за...
Нови 29 автобуса, пуснати по линиите 94, 213 и 305, тръгват по улиците на София от 4 май. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община (СО) и уточ...
София. Движението по моста на 4-ти километър до Окръжна болница ще бъде пуснато на 20 август. Това стана ясно от столичният кмет Йорданка Фандъкова, к...
Варна. Първите 10 нови автобуса, произведени от полската фирма „Соларис", пристигнаха във Варна. Те са по-нови и по-модерни от тези в Брюксел, категор...
Догодина купуват нови 50 тролея, 20 трамвая, 10 влака за метрото