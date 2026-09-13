"Стандарт" награждава младите банкери
Днес ще стане ясно кои са младите надежди в банките - тези, които след години ще заемат местата на днешните утвърдени и авторитетни шефове на българск...
Следете всички новини, анализи и коментари за "новата Генерация: Банкерите". Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Днес ще стане ясно кои са младите надежди в банките - тези, които след години ще заемат местата на днешните утвърдени и авторитетни шефове на българск...
Кои са лицата на новата генерация банкери? Как градят своята кариера, какви са идеите им за развитието на банките и финансовия сектор? Ето какво каза...
Кои са лицата на новата генерация банкери? Как градят своята кариера, какви са идеите им за развитието на банките и финансовия сектор? Ето какво каза...
Как ще се развиват банките у нас, какви са предизвикателствата пред сектора, в България или в чужбина е по-трудна кариерата и хубаво ли е да си банков...