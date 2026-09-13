29 млрд. са исторически бюджет за страната ни
Ние получаваме 10% повече от това, което сме получавали преди
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Ние получаваме 10% повече от това, което сме получавали преди
„Европейският парламент има водеща роля при определянето на плащанията към България от бюджета на ЕС", заяви Андрей Новаков, евродепутат от ЕНП/ГЕРБ,...
Има повече пари от ЕС, отколкото идеи за инвестирането им. Това каза евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков по време на среща със студенти от филиал...
Хората и бизнесът в Костенец заслужават нов и работещ кмет, какъвто е кандидата на ГЕРБ Георги Митров. Това каза евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей...
През последната година България е получила над 33 млн. лв. от фонд „Солидарност" и предстои да получи още 6,4 милиона евро за покриване на щетите от...
Програмите на ЕС за трансгранично сътрудничество стимулират бизнеса. Това заяви евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП по време на среща със служителите на завод...