Кабинетът тегли нов заем за 500 млн. лева
Aĸo ayĸциoнът бъдe ycпeшeн, тoвa щe бъдe тpeтaтa eмиcия дъpжaвни цeнни ĸнижa в paмĸитe нa мeceц
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Aĸo ayĸциoнът бъдe ycпeшeн, тoвa щe бъдe тpeтaтa eмиcия дъpжaвни цeнни ĸнижa в paмĸитe нa мeceц
ЦСКА продължава да прави фокуси в оцеляването си на ниво "А" група. Играчите получиха вчера по една заплата, както им беше обещано от Александър Томов...
Дали да се вземе нов заем от 16 млрд. лева - това е преценка на министъра на финансите. Това заяви вицепремиерът и министър на труда и социалната поли...
Лидерът на АБВ Георги Първанов заяви в ефира на Нова телевизия, че "във връзка с решението на правителството за нов заем от 8 милиарда евро, ние поста...
Поредният рунд за искания нов заем се състоя в парламента тази сутрин. Комисията по външна политика отхвърли ратификацията на заем за 16 млрд. лева, п...
Парламентът разреши правителството да започне подготовката на взимането на нов външен заем в размер до 3 млрд. лв. Това е част от новия дълг до 4,5 мл...