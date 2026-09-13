ВиК Перник с нов управител
Досегашният управител на ВиК Шумен Илиян Илиев поема пернишкото дружество
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Досегашният управител на ВиК Шумен Илиян Илиев поема пернишкото дружество
Кандидатите за нов управител на БНБ са известни. Всеки от тях заслужава уважение по своему. И немалко въздържаност. Не може да се прикрие партийното п...
Шефът на БНБ готов да си тръгне, ако парламентът му посочи заместник "Няколко месеца ви чакам - изберете нов управител. Направете ми подарък - вдруги...
София. Новият управител на ВиК Варна е Пламен Стоянов. Това съобщи пред медии зам.–министърът на регионалното развитие Добромир Симидчиев, веднага сле...