Всичко за Нов Управител

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Капаните на избора

Капаните на избора

Кандидатите за нов управител на БНБ са известни. Всеки от тях заслужава уважение по своему. И немалко въздържаност. Не може да се прикрие партийното п...

21 юни | 20:25
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