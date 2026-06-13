Депутат поиска нов граничен пункт с Македония
Депутатът от Патриотичния фронт Атанас Стоянов постави на дневен ред проблема с липсата на контролно-пропускателен пункт „Клепало" на границата с Маке...
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Депутатът от Патриотичния фронт Атанас Стоянов постави на дневен ред проблема с липсата на контролно-пропускателен пункт „Клепало" на границата с Маке...
Процесът по отварянето на нов граничен пункт през Рудозем за Гърция е необратим. Това заяви областният управител на Смолян Недялко Славов. Според него...