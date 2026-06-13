Милица Гладнишка и Нона Йотова превземат сцената в "Аз обичам България"
Камен Алипиев - Кедъра „отвръща на артистичната инвазия“ със страст и емоция в лицето на Chef Илиан Кустев и Бояна Маринова
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Камен Алипиев - Кедъра „отвръща на артистичната инвазия“ със страст и емоция в лицето на Chef Илиан Кустев и Бояна Маринова
Бутат ли напред нарочно продуцентите определени участници
След оценки на журито и зрителите
Веселин Анчев партнира на звездата в „Пиеса за двама“ на великия Тенеси Уилямс
Как може във всички страни да има безвъзмездна и безусловна помощ за хората, а в България да няма и да има само кредити, пита актрисата
Той страдал от тежко заболяване, заради което напоследък болките били непоносими
В новата ми роля съм като Алиса в Страната на чудесата, казва звездата: актриса, музикант, поетеса, депутат
Нона Йотова с кеф цитира сладката дефиниция на Умберто Еко за елегантността: "Да не се появяваш по телевизията". Тя обаче няма избор – това работи. А...
Нона като идола си Джина Лолобриджида
Нона Йотова играе киноиконата, а Кирил Ефремов става Фидел Кастро в спектакъла на Жолт Пожгаи Световноизвестният унгарски драматург и режисьор Жолт П...
Парти в стил Гетсби очаква зрителите на "Като две капки вода" довечера. Главното действащо лице в него ще бъде Нона Йотова, която трябва да имитира пе...