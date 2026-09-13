Двама титани във футбола отпаднаха от борбата за Златната топка
Меси спечели Златната топка 8 пъти през кариерата си, докато Роналдо е триумфирал с приза 5 пъти
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Меси спечели Златната топка 8 пъти през кариерата си, докато Роналдо е триумфирал с приза 5 пъти
След касирания вот в епархията
Събитието се проведе в Националната библиотека
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Арманд Дуплантис е най-близо до първото място
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