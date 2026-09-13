НАСА и Nokia правят 4G мрежа на Луната
Проектът ще струва 14 милиона долара
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Проектът ще струва 14 милиона долара
Това са моделите Nokia 6.2, Nokia 4.2, Nokia 8 Sirocco и Nokia 3.1 Plus
Считано от днес, Nokia 7.2, Nokia 2.3, Nokia 2.2, Nokia 7 Plus, Nokia 6.1, Nokia 7.1, Nokia 9 PureView и Nokia 8.1 работят с Android 10
Финландската телекомуникационна компания "Нокиа" обяви, че продава подразделението, отговарящо за Here Maps, на германските автопроизводители БМВ, "Ау...
Европейската комисия одобри покупката на френската телекомуникационна компания "Алкател-Лусент" от финландската група за телекомуникационно оборудване...
Колко ли бързо работи Windows Phone 8.1 на мобилен телефон? Много. Може да се убедите в това с първия смартфон в света с новата операционна система на...
Смартфон Nokia с Android? Колкото и странно да ви си струва, това вече е факт. Два месеца преди да се слее с Microsoft финландският топ производител п...
Стивън Елоп си тръгва от Нокиа със златен парашут
Редмънд. Инвеститорите приеха изключително положително новината за сделката между гиганта Microsoft и Nokia и на борсата в Хелзинки акциите на финланд...
Сделката е за 7,2 млрд. долара