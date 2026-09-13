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Акциите на Nokia поскъпнаха с 45%

Акциите на Nokia поскъпнаха с 45%

Редмънд. Инвеститорите приеха изключително положително новината за сделката между гиганта Microsoft и Nokia и на борсата в Хелзинки акциите на финланд...

03 септември | 15:58
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