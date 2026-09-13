Ремонтираха детската кардиология в НКБ
Под надслов "Надежда за здраве" премина официалното откриване на обновеното и модернизирано Детско кардиологично отделение в Националната кардиологичн...
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Под надслов "Надежда за здраве" премина официалното откриване на обновеното и модернизирано Детско кардиологично отделение в Националната кардиологичн...
На инициативата на Стандарт Нюз Ако Дядо Коледа, беше здравен министър се отзова и д-р Стоян Лазаров от Националната кардиологична болница. Той също...
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