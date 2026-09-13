Лоши новини за култов участник от "Игри на волята"
Костадинов бе спипан с двама свои авери
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Костадинов бе спипан с двама свои авери
Каква е причината за ареста на риалити звездата
Той призова всички варненци да излязат и да гласуват
Кандидатът за кмет от ГЕРБ за варненския район Владислав Варненчик Николай Костадинов и кандидатите за общински съветници от листата Ваня Вълчева и Же...
Лекция на тема „Остеопорозата – тихият крадец" изнесе пред жителите на варненския квартал „Владислав Варненчик" д-р Божанка Георгиева. Събитието се пр...
Разширяване на пенсионерския клуб в квартал "Кайсиева градина", осигуряване на повече пейки и разливочен пункт на социалния патронаж, поискаха възраст...