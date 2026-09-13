Оперни изпълнители ще почетат с голям концерт Николай Гяуров
Артисти от световна величина ще се качат на сцената във Велинград
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Артисти от световна величина ще се качат на сцената във Велинград
Съпругата на Николай Гяуров си отиде преди година от Алцхаймер
За първи път Софийската опера и балет със спектакли на малкия екран
Събитията започват на 16 декември в зала 4 на НДК
Софийската опера открива сезона с концерт, посветен на 90 години от рождениято на великия бас
Дебютът на Николай Гяуров е в пиесата "Тоска" на Сарду в местното читалище "Ако певецът има сълзи в очите, те едва ли ще бъдат забелязани от публикат...