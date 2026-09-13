Vivacom празнува 15 години! 3 млрд. инвестиции и 5,5 милиона услуги за хората
Компанията се е доказала и като активен корпоративен гражданин
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Компанията се е доказала и като активен корпоративен гражданин
Телевизионната и видео услуга EON вече има нов интерфейс
Телекомът увеличава двойно размера на даренията, като общият фонд ще бъде 100 000 лв.
Николай Андреев спечели първото място в специалната лидерска категория
Видин се нуждае от стабилна местна власт, от честност, сигурност и нови лица. Отговорна местна власт, стабилно правителство, доверието на Европейските...